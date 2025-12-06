Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem SV Seilerwiesen Magdeburg ein 5:4 (3:2)-Triumph über den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens.

Magdeburg/MTU. Der SV Seilerwiesen Magdeburg und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 5:4 (3:2).

Vincent Kühn (SV Seilerwiesen Magdeburg) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 22 wurde das zweite Tor durch Daniel Stridde erzielt.

SV Seilerwiesen Magdeburg führt mit 2:0 – 22. Minute

Die Magdeburger konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Christian-Gabriel Gropius versenkte den Ball in der 28. Spielminute. Dann waren die zurückliegenden Bördeländer dran: Nicola Maximilian Braunert versenkte den Ball in Spielminute 42, gefolgt von Maurice Ninschkewitz und Ruben Schäfer (43., 60.). Die Mannschaften waren gleich auf. Die Magdeburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Gropius schoss und traf in Spielminute 62 zum zweiten Mal per Strafstoß. Die Bördeländer blieben ihnen auf den Fersen. Maurice Hertel schoss und traf in der 78. Spielminute. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

In der Nachspielzeit nutzte der SV Seilerwiesen Magdeburg noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Daniel Zoll (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Magdeburger Elf erzielen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Lausch, Zoll, Kühn, Skorsetz, Gropius, Stridde, Rittmeister, Theele (76. Lücke), Grzenda, Klimm (65. Tamaan)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Stüber (82. Brösel), Schäfer, Boese, Braunert, Günther, Kietzmann (73. Pflug), Ninschkewitz, Hertel, Richter, Hamel

Tore: 1:0 Vincent Kühn (4.), 2:0 Daniel Stridde (22.), 3:0 Christian-Gabriel Gropius (28.), 3:1 Nicola Maximilian Braunert (42.), 3:2 Maurice Ninschkewitz (43.), 3:3 Ruben Schäfer (60.), 4:3 Christian-Gabriel Gropius (62.), 4:4 Maurice Hertel (78.), 5:4 Daniel Zoll (90.+1); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Til Mars Kunze; Zuschauer: 25