Klar unterlegen zeigte sich der MSC Preussen in der Auseinandersetzung gegen den Osterweddinger SV am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 2. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Tom Robin Koch das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Osterweddinger legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Yven Chris Gebhardt der Torschütze (26.).

Der Siegeszug der Osterweddinger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Uwe Spiess im gegnerischen Tor. Koch traf gleich mehrmals – in Minute 45 und 78. Spielstand 4:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Koch den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 erweiterte (83.). Damit war der Erfolg der Osterweddinger gesichert. In Spielminute 88 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Osterweddinger SV

MSC Preussen: Kagelmann – Rezai, Dervishaj, Jibril, Preuss, Kompaniiets, El Zayat (53. Tischer), Jahjah, Norenko (67. Volkmer), Farho (72. Kidw), Kulinich

Osterweddinger SV: Steinwerth – Schulze, Klaus, Gebhardt (67. Magel), Koch (84. Suchanek), Embach, Nölle (82. Dziobek), Loof (79. Reuter), Falkenberg, Nakoinz (84. Frimel), Barkowski

Tore: 0:1 Tom Robin Koch (24.), 0:2 Yven Chris Gebhardt (26.), 0:3 Tom Robin Koch (45.), 0:4 Tom Robin Koch (78.), 0:5 Tom Robin Koch (83.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Mathias Thielbeer, Toni Wollmann; Zuschauer: 27