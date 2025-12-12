Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Gastgeber BSV 79 Magdeburg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ein 2:2 (1:2)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der BSV 79 Magdeburg und der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Freitag 2:2 (1:2) getrennt.

Gleich nach Spielstart schoss Janis Klinzmann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Jan Theile (22.) erzielt wurde.

1:1 für BSV 79 Magdeburg und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Minute 22

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Magdeburg-Neustadts Theile konnte seinem Team in Minute 44 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der BSV 79 Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Heyse.

In Minute 65 fiel das letzte Tor der Partie. 20 Minuten nach Anpfiff gelang es Philipp Glage, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erlangen (65.). In Spielminute 68 handelte sich der BSV 79 Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Der BSV 79 Magdeburg sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Spiering, Yakhyaev, Ngou, Klinzmann, Gröschner, Heyse, Glage, Krüger, Horn (67. Ellrich), Hartwig (67. Kokert)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Hildebrandt, Iyamu, Kutz (78. Zarek), Theile (83. Schneider), Awal, Alali Alhamad, Koopmann, Klawunn, Niemann, Fischer

Tore: 1:0 Janis Klinzmann (10.), 1:1 Jan Theile (22.), 1:2 Jan Theile (44.), 2:2 Philipp Glage (65.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Neo Bergmann, Lutz Schmidt; Zuschauer: 45