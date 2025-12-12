Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SC Bernburg.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 76 Besuchern des Friesenstadions Pl.2 geboten. Die Sangerhäuser waren den Gästen aus Bernburg mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

Patrick Olbricht traf für den VfB 1906 Sangerhausen in Minute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SC Bernburg kassierte einmal Gelb (34.). In der zweiten Halbzeit setzte Sangerhausen noch einen drauf: In Minute 49 wurde das zweite Tor durch Gabriel Edgar Schneider erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

In der 66. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SC Bernburg musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Leon Christian Schmidt (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Bernburg erzielen (87.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Bernburg noch eine Rote Karte ein. Der VfB 1906 Sangerhausen hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SC Bernburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Lange (73. J. Stöhr), Hildebrandt, Schäffner, Schneider (90. Reiber), Wagenhaus (69. Sonnenberg), Kern, Weick (90. Hennig), Scholz (79. Schulz), Olbricht, F. Stöhr

SC Bernburg: Friedrich – Becker (59. Hilmer), Giemsa, Schmidt, Lange (59. Raeck), Fahland (88. Heute), Staat, Schauer, Krishteyn, Krüger, Lange (88. Gohl)

Tore: 1:0 Patrick Olbricht (12.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (49.), 2:1 Leon Christian Schmidt (87.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Eric Bregulla, Kilian Kunert; Zuschauer: 76