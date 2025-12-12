Rückschlag für Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona: Der 33-Jährige ist nach langer Verletzungspause zwar wieder im Training dabei. Trainer Hansi Flick wählt in der Torhüterfrage aber klare Worte.

Im Moment nur Ersatz: Marc-André ter Stegen ist bei Barcelonas Trainer Hansi Flick nicht erste Wahl. (Archivbild)

Barcelona - Hansi Flick hat Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen auf dem Weg zu einem Comeback einen neuen Dämpfer verpasst. Der deutsche Trainer vom FC Barcelona erklärte einmal mehr Joan Garcia zum Stammtorwart beim spanischen Tabellenführer.

„Joan ist die Nummer eins, nichts anderes“, sagte Flick vor dem Heimspiel gegen CA Osasuna in der spanischen La Liga (Samstag, 18.30 Uhr/DAZN). Er habe keinen festen zweiten oder dritten Torwart, aber eine Nummer eins, an die er glaube, sagte Flick. „Wir werden Joan nicht auswechseln, er macht seine Sache sehr gut.“

Flick: „Ich habe mit ihm gesprochen, das ist meine Aufgabe“

Dies habe er auch ter Stegen mitgeteilt: „Ich habe mit ihm gesprochen, das ist meine Aufgabe. Aber das bleibt eine Sache zwischen ihm und mir.“

Der 33-Jährige war Anfang Dezember gut vier Monate nach seiner Rückenoperation ins Mannschaftstraining des FC Barcelona zurückgekehrt. Als der 24-jährige Garcia Ende September wegen eines Meniskusrisses für einige Wochen verletzt ausfiel, stand Wojciech Szczesny (35) im Tor.

Laut Medienberichten möchte der finanziell angeschlagene Club den Ex-Mönchengladbacher loswerden, um sein Millionengehalt einsparen zu können. Auch in der Nationalmannschaft ist ter Stegens Zukunft rund sechs Monate vor dem WM-Start ungewiss. Derzeit ist Hoffenheim-Torhüter Oliver Baumann die Nummer eins der DFB-Auswahl.