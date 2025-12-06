Ergebnis 14. Spieltag TuS 1860 Magdeburg-Neustadt sichert sich knappen 2:1-Sieg gegen SV 1889 Altenweddingen
Einen 2:1 (2:0)-Heimerfolg gegen den SV 1889 Altenweddingen heimste der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.
Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 72 Besuchern auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2 geboten. Die Magdeburger waren den Gästen aus Altenweddingen mit 2:1 (2:0) knapp überlegen.
Stefan Fischer (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte 17 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: Sechs Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch Patrick Oeding erzielt.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 14
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt baut Vorsprung auf 2:0 aus – 39. Minute
Das finale Tor der Partie fiel 13 Minuten nach der Halbzeitpause, als Jannes Krüger den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Altenweddingen erlangte (58.). Die Magdeburger sicherten sich somit Platz zehn.
Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV 1889 Altenweddingen
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Fischer, Schulz, Hildebrandt, Rasche, Reuper (90. Ladewig), Oeding, Alali Alhamad, Iyamu (30. Wegelin), Klawunn (75. Rohde), Kutz (90. Koopmann)
SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Zywotek (46. Rein), Schlieter (90. Deike), Wendland (85. Thielecke), Dethlefsen, Winkelmann, Schwarz, Krüger, Selent (46. Mootz), Richter, Harnau
Tore: 1:0 Stefan Fischer (17.), 2:0 Patrick Oeding (39.), 2:1 Jannes Krüger (58.); Zuschauer: 72