Einen 2:1 (2:0)-Heimerfolg gegen den SV 1889 Altenweddingen heimste der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 72 Besuchern auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2 geboten. Die Magdeburger waren den Gästen aus Altenweddingen mit 2:1 (2:0) knapp überlegen.

Stefan Fischer (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte 17 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: Sechs Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch Patrick Oeding erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt baut Vorsprung auf 2:0 aus – 39. Minute

Das finale Tor der Partie fiel 13 Minuten nach der Halbzeitpause, als Jannes Krüger den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Altenweddingen erlangte (58.). Die Magdeburger sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV 1889 Altenweddingen

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Fischer, Schulz, Hildebrandt, Rasche, Reuper (90. Ladewig), Oeding, Alali Alhamad, Iyamu (30. Wegelin), Klawunn (75. Rohde), Kutz (90. Koopmann)

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Zywotek (46. Rein), Schlieter (90. Deike), Wendland (85. Thielecke), Dethlefsen, Winkelmann, Schwarz, Krüger, Selent (46. Mootz), Richter, Harnau

Tore: 1:0 Stefan Fischer (17.), 2:0 Patrick Oeding (39.), 2:1 Jannes Krüger (58.); Zuschauer: 72