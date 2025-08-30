Für den Gastgeber FC RSK Freyburg endete das Spiel gegen den Sportring Mücheln am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Freyburg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen FC RSK Freyburg und Sportring Mücheln mit einem torlosen 0:0 (0:0). 253 Fußballfans waren im Jahnstadion Freyburg live dabei. Schiedsrichter Leon Gabriel Radtke (Leipzig) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem elf Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

0:0 im Duell zwischen FC RSK Freyburg und Sportring Mücheln –

Die Freyburger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – Sportring Mücheln

FC RSK Freyburg: Derbek – Weise (58. Rosenberg), Kaiser, Krumbholz, Schied, Großmann (80. Illig), Sambu, Töpe, S. Alalo, Pereira Nunes, Schulz

Sportring Mücheln: Mund – Semmer, Grosser, Meyer (67. Adamski), Kuhnert, Jaskula (62. Marggraf), Bagehorn (71. Sell), Maak, Schubert (81. Scharf), Hiersig (78. Kunze), Sommerwerk

; Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Tim Treizel, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 253