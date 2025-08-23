Für den TSV Kickers 66 Gonnatal endete der 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 mit 2:3 (0:0).

Allstedt/MTU. Der TSV Kickers 66 Gonnatal und der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 2:3 (0:0).

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Christopher-Ramon Denzin das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (51.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Eric Leich (52.) erzielt wurde.

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Marius Herrmann/Gonnatal (75.), gefolgt von Martin Köhler (SV Rot-Weiß Weißenfels 1951) in Minute 88. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Nur kurz darauf gelang es Joao Carlos Dos Prazeres Pires, den Ball ins Netz zu befördern (90.+3). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Der TSV Kickers 66 Gonnatal rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Säcker, Stüber, Paper, Omnitz, Töpfer, Siebenhüner (90. Lenneper), Ditscher, Hagene (81. Gaensewich), Leich, Goldberg

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kowol, Kammler (72. Rothhoff), Ullmann (87. Köhler), Denzin, Kopp, Stadler (67. Kräuter), Ghebregergis, Dos Prazeres Pires, Krämer, Kopp

Tore: 0:1 Christopher-Ramon Denzin (51.), 1:1 Eric Leich (52.), 2:1 Marius Herrmann (75.), 2:2 Martin Köhler (88.), 2:3 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (90.+3); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Marcel Klein, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 110