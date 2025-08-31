Deutlich unterlegen zeigte sich der BSC 99 Laucha in der Auseinandersetzung gegen den TSV Großkorbetha am vergangenen Sonntag in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Laucha/MTU. Vor 87 Zuschauern hat sich das Team von Maik Fahnert mit 0:5 (0:2) gegen Großkorbetha eine Niederlage eingestehen müssen.

In Minute 17 schoss Franz Friedrich Knothe das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Jonas Schneider (32.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Nico Hoffmann im gegnerischen Tor. Robert Schenk traf in Minute 61 und Schneider in Minute 66. Spielstand 4:0 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Nils Thurm den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 ausbaute (67.). Damit war der Sieg der Weißenfelser entschieden. In Spielminute 88 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – TSV Großkorbetha

BSC 99 Laucha: Stollberg – Riesen, Schneller (74. Jarju), Porse, Bothe, Schumann, Schmidt, Saal, Hahnemann, Krentz, Handt

TSV Großkorbetha: Stark – Große, Hesse (70. Pschribülla), Schenk (70. Lieb), Küster (46. Sommerfeld), Thurm, Knothe, Schneider, Hartmann, Knothe (78. Langheinrich), Reinschmied

Tore: 0:1 Franz Friedrich Knothe (17.), 0:2 Jonas Schneider (32.), 0:3 Robert Schenk (61.), 0:4 Jonas Schneider (66.), 0:5 Nils Thurm (67.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Toni Pulst, Chris Andrae; Zuschauer: 87