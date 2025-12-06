Dem FC RSK Freyburg glückte es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den VfB Oberröblingen mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 120 Zuschauer waren live dabei.

Freyburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 120 Besuchern des Jahnstadions Freyburg geboten. Die Freyburger waren den Gästen aus Oberröblingen mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 17 Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Bonandji Valentim Pereira Nunes das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

83. Minute: FC RSK Freyburg führt mit zwei Toren

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Leon Staupendahl den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (83.). Damit war der Triumph der Freyburger gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC RSK Freyburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Oberröblingen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben, einer Gelb-Roten (85.) sowie einer Roten Karte (90.).

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – VfB Oberröblingen

FC RSK Freyburg: Derbek (75. Katzmarek) – Kirchhoff (51. Staupendahl), Mänicke, Großmann, Kaiser, Schulz, Rosenberg (81. Schirner), Weise, Pereira Nunes, Töpe (81. Illig), Sambu (81. Beyer)

VfB Oberröblingen: Beek – Ernst, Kummer, Strese, Meißner (33. Cepa), Franke, Koch, Michael, Altenburg (81. Kirchner), Wanski, Pulz

Tore: 1:0 Bonandji Valentim Pereira Nunes (62.), 2:0 Leon Staupendahl (83.); Schiedsrichter: Oskar Schubert (Halle); Assistenten: Luis Meyer, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 120