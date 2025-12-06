Dem FC RSK Freyburg glückte es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den VfB Oberröblingen mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 120 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Freyburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 120 Besuchern des Jahnstadions Freyburg geboten. Die Freyburger waren den Gästen aus Oberröblingen mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 17 Spielminuten nach dem Seitenwechsel, schoss Bonandji Valentim Pereira Nunes das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

FC RSK Freyburg baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 83

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Leon Staupendahl (Freyburg) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 2:0 gingen die Freyburger als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC RSK Freyburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Oberröblingen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben, einer Gelb-Roten (85.) sowie einer Roten Karte (90.).

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – VfB Oberröblingen

FC RSK Freyburg: Derbek (75. Katzmarek) – Mänicke, Pereira Nunes, Kirchhoff (51. Staupendahl), Sambu (81. Beyer), Weise, Großmann, Töpe (81. Illig), Rosenberg (81. Schirner), Schulz, Kaiser

VfB Oberröblingen: Beek – Meißner (33. Cepa), Kummer, Strese, Franke, Koch, Ernst, Michael, Altenburg (81. Kirchner), Pulz, Wanski

Tore: 1:0 Bonandji Valentim Pereira Nunes (62.), 2:0 Leon Staupendahl (83.); Schiedsrichter: Oskar Schubert (Halle); Assistenten: Luis Meyer, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 120