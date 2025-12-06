Ergebnis 13. Spieltag FC RSK Freyburg erkämpft Heimsieg gegen VfB Oberröblingen mit 2:0
Dem FC RSK Freyburg glückte es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den VfB Oberröblingen mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 120 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.
Freyburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 120 Besuchern des Jahnstadions Freyburg geboten. Die Freyburger waren den Gästen aus Oberröblingen mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.
Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Dann, 17 Spielminuten nach dem Seitenwechsel, schoss Bonandji Valentim Pereira Nunes das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (62.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Freyburg
- Wettbewerb: Landesklasse 6
- Spieltag: 13
FC RSK Freyburg baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 83
Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Leon Staupendahl (Freyburg) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 2:0 gingen die Freyburger als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC RSK Freyburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Oberröblingen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben, einer Gelb-Roten (85.) sowie einer Roten Karte (90.).
Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – VfB Oberröblingen
FC RSK Freyburg: Derbek (75. Katzmarek) – Mänicke, Pereira Nunes, Kirchhoff (51. Staupendahl), Sambu (81. Beyer), Weise, Großmann, Töpe (81. Illig), Rosenberg (81. Schirner), Schulz, Kaiser
VfB Oberröblingen: Beek – Meißner (33. Cepa), Kummer, Strese, Franke, Koch, Ernst, Michael, Altenburg (81. Kirchner), Pulz, Wanski
Tore: 1:0 Bonandji Valentim Pereira Nunes (62.), 2:0 Leon Staupendahl (83.); Schiedsrichter: Oskar Schubert (Halle); Assistenten: Luis Meyer, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 120