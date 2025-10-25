Der FC RSK Freyburg unter Leitung von Trainer Ronny Sieber feierte ein überlegenes Ergebnis über den SV Großgrimma mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

FC RSK Freyburg deutlich dominant im Spiel gegen SV Großgrimma – 4:0

Freyburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 140 Besuchern des Jahnstadions Freyburg geboten. Die Freyburger waren den Gästen aus Großgrimma mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

In Minute 14 schoss Max Schirner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Freyburger legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Felix Kaiser der Torschütze (73.).

FC RSK Freyburg führt mit 2:0 – Minute 73

Der Siegeszug der Freyburger brach nicht ab. Minute 80: Freyburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Malam Sidi Sambu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Nach wenigen Momenten gelang es Khail Alalo, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu festigen (85.). Die Freyburger haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – SV Großgrimma

FC RSK Freyburg: Madeja – Sambu, Schulz, Töpe (65. Alalo), Schied (65. Rosenberg), Pereira Nunes, Schirner, Mänicke, Weise, Großmann (80. Illig), Bagdohn (69. Kaiser)

SV Großgrimma: Meißner – Beyer, Baum, Zech, Schneider (30. Bach), Wöpe, Pillert, Rackowitz, Angeli, Göbel, Weidner

Tore: 1:0 Max Schirner (14.), 2:0 Felix Kaiser (73.), 3:0 Malam Sidi Sambu (80.), 4:0 Khail Alalo (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Thomas Nolte, Lenny Kullmann; Zuschauer: 140