Ergebnis 8. Spieltag FC RSK Freyburg deutlich dominant im Spiel gegen SV Großgrimma – 4:0
Der FC RSK Freyburg unter Leitung von Trainer Ronny Sieber feierte ein überlegenes Ergebnis über den SV Großgrimma mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.
Freyburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 140 Besuchern des Jahnstadions Freyburg geboten. Die Freyburger waren den Gästen aus Großgrimma mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.
In Minute 14 schoss Max Schirner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Freyburger legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Felix Kaiser der Torschütze (73.).
FC RSK Freyburg führt mit 2:0 – Minute 73
Der Siegeszug der Freyburger brach nicht ab. Minute 80: Freyburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Malam Sidi Sambu ein.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Freyburg
- Wettbewerb: Landesklasse 6
- Spieltag: 8
Nach wenigen Momenten gelang es Khail Alalo, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu festigen (85.). Die Freyburger haben sich somit Platz zwei gesichert.
Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – SV Großgrimma
FC RSK Freyburg: Madeja – Sambu, Schulz, Töpe (65. Alalo), Schied (65. Rosenberg), Pereira Nunes, Schirner, Mänicke, Weise, Großmann (80. Illig), Bagdohn (69. Kaiser)
SV Großgrimma: Meißner – Beyer, Baum, Zech, Schneider (30. Bach), Wöpe, Pillert, Rackowitz, Angeli, Göbel, Weidner
Tore: 1:0 Max Schirner (14.), 2:0 Felix Kaiser (73.), 3:0 Malam Sidi Sambu (80.), 4:0 Khail Alalo (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Thomas Nolte, Lenny Kullmann; Zuschauer: 140