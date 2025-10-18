Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Gastgeber SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gegen den SV Wacker 1919 Wengelsdorf ein 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Weißenfels/MTU. Am Samstag haben sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und der SV Wacker 1919 Wengelsdorf ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (20.). Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Kenan Erovic für Wengelsdorf traf und zwei Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (47.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male intervenieren. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 steckte noch einmal Gelb ein (48.). Die Weißenfelser konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Erik Rothhoff der Torschütze (61.).

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. steckte noch einmal Gelb ein. Unentschieden. Weißenfels' Joao Carlos Dos Prazeres Pires konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Nur drei Minuten darauf konnte Mathias Zimmermann (Wengelsdorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Wengelsdorf erlangen (90.+1). Die Weißenfelser haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kräuter (73. Dos Prazeres Pires), Ullmann, F. Kopp, Krämer, Kowol (78. Knappe), Rothhoff (78. Ghebregergis), L. Kopp, Freudenberg, Drischmann (46. L. Schmidt), Denzin (85. Brendel)

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Rutz (68. Zimmermann), Horstka (61. Khodadadkheyl), Beier (88. Graf), Hähnel, Hempel, Lewinski, Erovic, Elmi, Woithe, Goltz

Tore: 0:1 Kenan Erovic (47.), 1:1 Erik Rothhoff (61.), 2:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (88.), 2:2 Mathias Zimmermann (90.+1); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Sebastian Proft, Daniel Göttel; Zuschauer: 63