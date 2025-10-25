Fußball-Landesklasse 6: Mit einem überzeugenden 4:0 (1:0) ging der FC RSK Freyburg von Coach Ronny Sieber aus dem Kräftemessen mit dem SV Großgrimma vom Platz.

Freyburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 140 Besuchern des Jahnstadions Freyburg geboten. Die Freyburger setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Großgrimma durch.

Nach 14 Minuten schoss Max Schirner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Freyburg noch einen drauf: In Minute 73 wurde ein weiteres Tor durch Felix Kaiser erzielt.

FC RSK Freyburg baut Vorsprung auf 2:0 aus – 73. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 80: Freyburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Malam Sidi Sambu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Nur fünf Minuten darauf konnte Khail Alalo (Freyburg) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 4:0 gingen die Freyburger als Sieger vom Platz. Der FC RSK Freyburg hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – SV Großgrimma

FC RSK Freyburg: Madeja – Weise, Schied (65. Rosenberg), Töpe (65. Alalo), Großmann (80. Illig), Sambu, Mänicke, Schulz, Schirner, Pereira Nunes, Bagdohn (69. Kaiser)

SV Großgrimma: Meißner – Baum, Schneider (30. Bach), Zech, Göbel, Beyer, Angeli, Rackowitz, Wöpe, Weidner, Pillert

Tore: 1:0 Max Schirner (14.), 2:0 Felix Kaiser (73.), 3:0 Malam Sidi Sambu (80.), 4:0 Khail Alalo (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Thomas Nolte, Lenny Kullmann; Zuschauer: 140