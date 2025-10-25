Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 25 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen II.

Es waren schon 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Hussein Elmi für Wengelsdorf traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Doppelpack von Hussein Elmi bringt SV Wacker 1919 Wengelsdorf 2:0 in Führung – Minute 73

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der VfB 1906 Sangerhausen II musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Ronald Geipel.

28 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Elmi (Wengelsdorf) den Ball erneut über die Linie bringen (73.). Mit 2:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. In Spielminute 92 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB 1906 Sangerhausen II

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Woithe, Hempel, Erovic, Marschhausen, Beier, Elmi, Hähnel, Zimmermann, Lewinski, Goltz (73. Wolf)

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Dietze, Baum, Lange, Eisler, Grüllmeyer (76. Grübner), Stöhr, Schröter (60. Kamprath), Fuhrmann (60. Gümül), Buchhorn, Yadlos (46. Schneider)

Tore: 1:0 Hussein Elmi (30.), 2:0 Hussein Elmi (73.); Zuschauer: 25