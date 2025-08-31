Eine bittere Schlappe erlitt der BSC 99 Laucha an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den TSV Großkorbetha. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 6 vor 87 Zuschauern mit 0:5 (0:2).

Laucha/MTU. Vor 87 Zuschauern hat sich das Team von Maik Fahnert mit 0:5 (0:2) gegen Großkorbetha eine Niederlage eingestehen müssen.

Nach 17 Minuten schoss Franz Friedrich Knothe das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Jonas Schneider den Ball ins Netz (32.).

BSC 99 Laucha sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 32

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Robert Schenk traf in Minute 61 und Schneider in Minute 66. Spielstand 4:0 für den TSV Großkorbetha.

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Nur eine Minute später konnte Nils Thurm (Großkorbetha) den Ball über die Linie bringen (67.). Mit 5:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. In Spielminute 88 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Der BSC 99 Laucha rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – TSV Großkorbetha

BSC 99 Laucha: Stollberg – Handt, Hahnemann, Saal, Porse, Krentz, Bothe, Schumann, Schneller (74. Jarju), Schmidt, Riesen

TSV Großkorbetha: Stark – Knothe, Hartmann, Thurm, Schneider, Hesse (70. Pschribülla), Küster (46. Sommerfeld), Schenk (70. Lieb), Große, Reinschmied, Knothe (78. Langheinrich)

Tore: 0:1 Franz Friedrich Knothe (17.), 0:2 Jonas Schneider (32.), 0:3 Robert Schenk (61.), 0:4 Jonas Schneider (66.), 0:5 Nils Thurm (67.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Toni Pulst, Chris Andrae; Zuschauer: 87