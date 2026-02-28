Für den Gastgeber BSC 99 Laucha endete das Spiel gegen den VfB Oberröblingen am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

0:0 – BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen trennen sich remis

Laucha/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen mit einem torlosen 0:0 (0:0). 47 Fußballfans waren im Stadion Laucha live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

0:0 im Duell zwischen BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen –

Die Lauchaer haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – VfB Oberröblingen

BSC 99 Laucha: Fahnert – Bothe, Krentz, Schneller (67. Niehoff), Leubeling (56. Hahnemann), Schumann, Porse (88. Schmidt), Handt, Thieme, Saal, Riesen

VfB Oberröblingen: Beek – Könen, Koch, Engert (67. Altenburg), Ernst, Meißner, Wanski, Strese, Altenburg (79. Wenske), Rühlke, Pulz

; Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Tim Treizel, Steve Kossin; Zuschauer: 47