Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 gelang dem Zörbiger FC ein 2:1 (0:1)-Triumph über den 1. SV Sennewitz.

Zörbig/MTU. Zörbig – Sennewitz: Nachdem der Zörbiger FC an diesem Freitag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:1).

Es waren schon 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Lucas Seidewitz für Sennewitz traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Zörbiger revanchieren: In Minute 62 wurde das Gegentor durch Torsten Schmidt erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Zörbiger FC und 1. SV Sennewitz – 1:1 in Minute 62

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Colin Seliger (Zörbig) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Zörbiger Elf erzielen (89.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Zörbiger FC wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (92.). Die Zörbiger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – 1. SV Sennewitz

Zörbiger FC: Koller – Schmidt, Matthias, Gansen, Seliger, Deidok, Lindemann (46. Teichert), Oertel, Schindler (84. Janders), Kleewein (75. Schönburg), Hempel

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Boettcher, Görlitz, Dittrich, Kasten, Dieske, Gerlach, Bukenya, Angermann (80. Schmidt), Aleithe (51. Harm), Seidewitz (83. Herrmann)

Tore: 0:1 Lucas Seidewitz (30.), 1:1 Torsten Schmidt (62.), 2:1 Colin Seliger (89.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Olaf Karius; Zuschauer: 170