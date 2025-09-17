Einen 4:3 (3:2)-Heimerfolg gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens heimste der Eilslebener SV am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Eilsleben/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der Eilslebener SV und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am Mittwoch 4:3 (3:2) getrennt.

Maurice Ninschkewitz (TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Aber die Eilslebener gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 29 wurde das Gegentor durch Eike Pruhs erzielt.

Eilslebener SV und TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – 1:1 in Minute 29

Tor Nummer drei schoss Marcus-Antonio Bach für Eilsleben (39.). Die Partie blieb spannend. Christian Falk (Eilsleben) und Nico Kietzmann (Kleinmühlingen/Zens) trafen in Minute 43 und 45. Maurice Hertel traf für Kleinmühlingen/Zens (80). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

In der Nachspielzeit nutzte der Eilslebener SV noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Jerome Luca Gerhardt (Eilsleben) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Eilslebener Mannschaft erzielen (90.+5).

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

Eilslebener SV: Schmidtke – Willms (73. M. Badeleben), Pruhs, Köhler, Haus, Falk, Weber, Jakobs, Derda, Bach (66. Gerhardt), Matthies (80. Roloff)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Günther, Ostwald, Zöbisch, Pflug (83. Thorau), Baartz, Hertel, Boese, Ninschkewitz, Braunert (75. Brösel), Kietzmann

Tore: 0:1 Maurice Ninschkewitz (3.), 1:1 Eike Pruhs (29.), 2:1 Marcus-Antonio Bach (39.), 3:1 Christian Falk (43.), 3:2 Nico Kietzmann (45.), 3:3 Maurice Hertel (80.), 4:3 Jerome Luca Gerhardt (90.+5); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Daniel Günther, Rene Kaliske; Zuschauer: 49