Der Zörbiger FC sicherte sich am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den 1. SV Sennewitz.

Zörbig/MTU. In einer überraschenden Wende hat der Zörbiger FC nach einem deutlichen Rückstand den 1. SV Sennewitz mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Es waren schon 30 Minuten des Spiels vergangen, als Lucas Seidewitz für Sennewitz traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor konnten die Zörbiger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Torsten Schmidt den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

62. Minute Zörbiger FC und 1. SV Sennewitz im Gleichstand – 1:1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Colin Seliger den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Zörbig sicherte (89.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Zörbiger FC wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (92.). Der Zörbiger FC sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – 1. SV Sennewitz

Zörbiger FC: Koller – Deidok, Hempel, Lindemann (46. Teichert), Kleewein (75. Schönburg), Seliger, Gansen, Schmidt, Oertel, Matthias, Schindler (84. Janders)

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Dieske, Gerlach, Bukenya, Dittrich, Aleithe (51. Harm), Kasten, Seidewitz (83. Herrmann), Boettcher, Angermann (80. Schmidt), Görlitz

Tore: 0:1 Lucas Seidewitz (30.), 1:1 Torsten Schmidt (62.), 2:1 Colin Seliger (89.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Olaf Karius; Zuschauer: 170