Für den SV Eintra. Lüttchendorf endete der 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SG Reußen mit 1:2 (1:1).

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Am Freitag haben sich der SV Eintra. Lüttchendorf und die SG Reußen ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (1:1).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Chris Enrico Besser das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (2.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Reußen musste einmal Gelb hinnehmen (17.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Hans Siebenhühner den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

SV Eintra. Lüttchendorf und SG Reußen – 1:1 in Minute 43

In Minute 79 fiel der finale Treffer der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Nick Broda, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit dem Landsberger Team den Sieg zu bescheren (79.). Der SV Eintra. Lüttchendorf rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SG Reußen

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Siebenhühner, Siebald, Petraj, Fiebiger, Horlbog, Obeid, Kalalib Alshabi, Schulze, Schlegel, Stoye (76. Kolle)

SG Reußen: Harre – Besser, Förderreuther (50. Schinköthe), Hurt, Herrmann, Flaschina, Benze, Schulz, Broda, Drewlo, Schicha

Tore: 0:1 Chris Enrico Besser (2.), 1:1 Hans Siebenhühner (43.), 1:2 Nick Broda (79.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Max Pfannschmidt, Maximilian Hebestreit; Zuschauer: 115