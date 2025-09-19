Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 glückte dem Zörbiger FC ein 2:1 (0:1)-Triumph über den 1. SV Sennewitz.

Zörbig/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der Zörbiger FC nach einem klaren Rückstand den 1. SV Sennewitz mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Es waren bereits 30 Minuten des Spiels vergangen, als Lucas Seidewitz für Sennewitz traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor konnten die Zörbiger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Torsten Schmidt den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Zörbiger FC und 1. SV Sennewitz – 1:1 in Minute 62

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Colin Seliger den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Zörbig sicherte (89.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Zörbiger FC wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (92.). Der Zörbiger FC hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – 1. SV Sennewitz

Zörbiger FC: Koller – Gansen, Oertel, Schmidt, Lindemann (46. Teichert), Matthias, Deidok, Hempel, Schindler (84. Janders), Kleewein (75. Schönburg), Seliger

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Dieske, Kasten, Angermann (80. Schmidt), Dittrich, Aleithe (51. Harm), Görlitz, Seidewitz (83. Herrmann), Bukenya, Gerlach, Boettcher

Tore: 0:1 Lucas Seidewitz (30.), 1:1 Torsten Schmidt (62.), 2:1 Colin Seliger (89.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Olaf Karius; Zuschauer: 170