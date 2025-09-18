Kantersieg für den Osterweddinger SV: Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den SV Eintracht Gommern einfahren. Vor 85 Zuschauern gewann das Team 6:0 (3:0).

Sülzetal/MTU. Die Osterweddinger haben am Donnerstag dem Rivalen aus Gommern souveräne sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:0 (3:0) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Steffen Grafe (Barby) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Osterweddinger (9., 9.). Nach nur elf Minuten schoss Rico Müller das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Bastian Falkenberg (16.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Osterweddinger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Daniel Jaumann im gegnerischen Tor. Ole Lennard Nölle traf in Minute 29, Erik-Niklas Reuter in Minute 47 und Yven Chris Gebhardt in Minute 82. Spielstand 5:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Nölle den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 erweiterte (87.). Damit war der Sieg der Osterweddinger entschieden.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Eintracht Gommern

Osterweddinger SV: Kiese – Falkenberg, Reuter (75. Treusch), Hübler (46. Magel), Barkowski, Nölle, Schulze, Nakoinz, Koch (85. Suchanek), Iser, Müller (63. Gebhardt)

SV Eintracht Gommern: Werban – Hübener, Werban (46. Adelheim), Sindermann, Kunitschke, Schmidt, Napiontek, Hoppe, Schulz, Randel (82. Boin), Thiem

Tore: 1:0 Rico Müller (11.), 2:0 Bastian Falkenberg (16.), 3:0 Ole Lennard Nölle (29.), 4:0 Erik-Niklas Reuter (47.), 5:0 Yven Chris Gebhardt (82.), 6:0 Ole Lennard Nölle (87.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Fynn Stahnke, Andreas Härtel; Zuschauer: 85