Dem BSV 79 Magdeburg gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SSV Samswegen 1884 mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 48 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Magdeburg/MTU. Die 48 Besucher auf dem Sportplatz Büchnerstraße haben am Mittwoch ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger schlugen die Gäste aus Samswegen mit 3:1 (1:1) souverän.

Nach gerade einmal 13 Minuten schoss Patrick Ellrich das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Jan-Erik Gamroth (24.) erzielt wurde.

Unentschieden. Magdeburgs Ellrich konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Franck Kevin Youdom Takaw ersetzte Tim Krüger und Fynn Kokert kam rein für Patrick Ellrich. Auf der Gastseite sprang Fabian Belwe für Robby Nagel ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nur sechs Minuten vor Spielende gelang es Franck Kevin Youdom Takaw, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (84.).

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – SSV Samswegen 1884

BSV 79 Magdeburg: Klinzmann – Horn, Spiering (85. Bansemer), Krüger (64. Youdom Takaw), Hartwig, Glage, Ellrich (75. Kokert), Ngou, Yakhyaev, Nsangou (90. Nsien), Gröschner

SSV Samswegen 1884: Ronge – Feyer (90. Moustafa), Ermisch, Lehmann, Bartsch, Wagner, Kober, Gamroth, Resch (53. Ismail), Herbst (62. Sonnabend), Nagel (80. Belwe)

Tore: 1:0 Patrick Ellrich (13.), 1:1 Jan-Erik Gamroth (24.), 2:1 Patrick Ellrich (63.), 3:1 Franck Kevin Youdom Takaw (84.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Danilo Babajew, Phillip Möller; Zuschauer: 48