Mit einer Niederlage für die SG 1948 Reppichau endete der 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die JSG Lutherkicker mit 1:2 (1:0).

Gleich nach dem Anstoß schoss Phillipp Maximilian Storm das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Das Gegentor konnten die JSGer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Elias Sprenger den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Osternienburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

1:1 für SG 1948 Reppichau und JSG Lutherkicker – Minute 69

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Maddox Müller den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus JSG sicherte (82.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG 1948 Reppichau wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 91 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SG 1948 Reppichau – JSG Lutherkicker

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Storm, Bachmann, Gassner, Stock, Müller (46. Marx), Ehrenberg, Pelz, Gastberg, Wartemann (46. Hamann)

JSG Lutherkicker: Kruczynski – Dorn, Sprenger, Müller (46. Hassani), Kautzsch, Müller (90. Polley), Mrasek (85. Hackl), Henze, Giersch (75. Haberzeth), Mateus, Jentzsch

Tore: 1:0 Phillipp Maximilian Storm (10.), 1:1 Elias Sprenger (69.), 1:2 Maddox Müller (82.); Schiedsrichter: Laurence Steffen (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 35