Kantersieg für den Osterweddinger SV: Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den SV Eintracht Gommern feiern. Vor 85 Zuschauern gewann das Team 6:0 (3:0).

Sülzetal/MTU. 6:0 (3:0) in Osterwedding: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Daniel Jaumann, der Osterweddinger SV, am Donnerstag im Tor der Gäste aus Gommern untergebracht.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Steffen Grafe (Barby) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Osterweddinger (9., 9.). Rico Müller (Osterweddinger SV) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Osterweddinger legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Bastian Falkenberg der Torschütze (16.).

Osterweddinger SV in Minute 16 2:0 in Führung

Der Siegeszug der Osterweddinger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Daniel Jaumann im gegnerischen Tor. Ole Lennard Nölle traf in Minute 29, Erik-Niklas Reuter in Minute 47 und Yven Chris Gebhardt in Minute 82. Spielstand 5:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Bereits fünf Minuten später konnte Nölle (Osterwedding) den Ball erneut über die Linie bringen (87.). Mit 6:0 gingen die Osterweddinger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Eintracht Gommern

Osterweddinger SV: Kiese – Falkenberg, Nakoinz, Müller (63. Gebhardt), Nölle, Koch (85. Suchanek), Hübler (46. Magel), Iser, Barkowski, Reuter (75. Treusch), Schulze

SV Eintracht Gommern: Werban – Hoppe, Randel (82. Boin), Kunitschke, Schulz, Napiontek, Sindermann, Thiem, Werban (46. Adelheim), Hübener, Schmidt

Tore: 1:0 Rico Müller (11.), 2:0 Bastian Falkenberg (16.), 3:0 Ole Lennard Nölle (29.), 4:0 Erik-Niklas Reuter (47.), 5:0 Yven Chris Gebhardt (82.), 6:0 Ole Lennard Nölle (87.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Fynn Stahnke, Andreas Härtel; Zuschauer: 85