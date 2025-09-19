Eine Niederlage für die SG 1948 Reppichau besiegelte den 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die JSG Lutherkicker mit 1:2 (1:0).

Osternienburg/MTU. Die Begegnung zwischen der SG 1948 Reppichau und der JSG Lutherkicker hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Rivalen aus JSG auf und entschieden das Match am Ende mit 1:2 (1:0) für sich.

Gleich nach dem Anstoß schoss Phillipp Maximilian Storm das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die JSGer revanchieren: In Minute 69 wurde das Gegentor durch Elias Sprenger erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Osternienburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Minute 69 SG 1948 Reppichau auf Augenhöhe mit JSG Lutherkicker – 1:1

Nur acht Minuten vor Spielende gelang es Maddox Müller, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der JSGer zu entscheiden (82.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG 1948 Reppichau wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 91 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SG 1948 Reppichau – JSG Lutherkicker

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Stock, Bachmann, Wartemann (46. Hamann), Storm, Gassner, Ehrenberg, Müller (46. Marx), Pelz, Gastberg

JSG Lutherkicker: Kruczynski – Sprenger, Müller (90. Polley), Dorn, Müller (46. Hassani), Kautzsch, Mrasek (85. Hackl), Henze, Jentzsch, Giersch (75. Haberzeth), Mateus

Tore: 1:0 Phillipp Maximilian Storm (10.), 1:1 Elias Sprenger (69.), 1:2 Maddox Müller (82.); Schiedsrichter: Laurence Steffen (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 35