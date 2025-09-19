Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 gelang dem Zörbiger FC ein 2:1 (0:1)-Heimsieg über den 1. SV Sennewitz.

Zörbig/MTU. Im Spiel zwischen Zörbig und Sennewitz am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Lucas Seidewitz (1. SV Sennewitz) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Petersberger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Torsten Schmidt der Torschütze (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Zörbiger FC Kopf an Kopf mit 1. SV Sennewitz – 1:1 in Minute 62

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Colin Seliger, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Zörbiger zu entscheiden (89.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Zörbiger FC wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (92.). Der Zörbiger FC sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – 1. SV Sennewitz

Zörbiger FC: Koller – Matthias, Hempel, Schmidt, Seliger, Gansen, Schindler (84. Janders), Oertel, Lindemann (46. Teichert), Kleewein (75. Schönburg), Deidok

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Gerlach, Seidewitz (83. Herrmann), Kasten, Aleithe (51. Harm), Angermann (80. Schmidt), Boettcher, Dieske, Bukenya, Görlitz, Dittrich

Tore: 0:1 Lucas Seidewitz (30.), 1:1 Torsten Schmidt (62.), 2:1 Colin Seliger (89.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Olaf Karius; Zuschauer: 170