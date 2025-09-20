Der TSV Niederndodeleben unter Leitung von Coach Felix Narr feierte einen deutlichen Erfolg über den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Hohe Börde/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 65 Besuchern auf dem Sportplatz Niederndodeleben geboten. Die Niederndodelebener waren den Gästen aus Kleinmühlingen/Zens mit 4:0 (2:0) deutlich überlegen.

Dean Joel Dreiling (TSV Niederndodeleben) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Niederndodelebener legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Lukas Mai der Torschütze (12.).

TSV Niederndodeleben führt nach 12 Minuten 2:0

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens kassierte einmal Gelb. Der TSV Niederndodeleben hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Felix Narr. Der Siegeszug der Niederndodelebener brach nicht ab. Minute 51: Niederndodeleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Alexander Felgentreff ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das letzte Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Pause, als Silvio Gottschalk den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (78.). Damit war der Erfolg der Niederndodelebener gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

TSV Niederndodeleben: Willner – Schott (76. Schädel), Mai, Nötzold, Dreiling, Frank, Felgentreff (64. Bergmann), Ahlemann, Jebsen (68. Ferl), Biermanski (64. K. Husnik), Lüddeckens (46. Gottschalk)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Baartz, Ostwald (57. Kemp), Hamel (79. Zahn), Ninschkewitz (87. Junge), Stüber, Kietzmann, Hertel, Braunert (46. Brösel), Boese, Zöbisch

Tore: 1:0 Dean Joel Dreiling (5.), 2:0 Lukas Mai (12.), 3:0 Alexander Felgentreff (51.), 4:0 Silvio Gottschalk (78.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Wolf Tilmann Hesselbach, Tero Wilhelm; Zuschauer: 65