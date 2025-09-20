Fußball-Landesklasse 2: Mit einem überzeugenden 5:1 (1:1) ging der Eilslebener SV von Coach Fabian Dilge aus dem Duell mit dem SSV Samswegen 1884 vom Platz.

Eilsleben/MTU. In einer unverhofften Wende hat der Eilslebener SV nach einem deutlichen Rückstand den SSV Samswegen 1884 mit einem 5:1 (1:1) bezwungen.

In Minute 11 schoss David Herbst das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Christian Jakobs den Ball ins Netz (15.).

1:1 Ausgleich im Spiel Eilslebener SV gegen SSV Samswegen 1884 – Minute 15

Spielstand 1:1. Das Eilslebener Team legte nochmal nach und errang die Führung. Benjamin Sacher traf in Spielminute 50, gefolgt von Laurin Matthies (77.). Zu all dem Jammer lenkte der Börder den Ball in der 91. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Samswegen 1884 steckte einmal Gelb ein. Spielstand 4:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Das Spiel endete bitter für die Börder. In der ersten Nachspielminute lenkte Fabian Lehmann den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SSV Samswegen 1884

Eilslebener SV: Bergeest – Jakobs, Haus, Falk, Weber (46. Köhler), Pruhs (46. Sengewald), Willms (63. Matthies), Duckstein (81. Gerhardt), Sacher, Derda (69. Wittek), Reber

SSV Samswegen 1884: Sonnabend – Gamroth, Bartsch, Herbst (70. Engler), Nagel (36. Mazlomi), Lehmann, Ermisch, Ismail (85. Jahns), Resch (85. Moustafa), Kober, Wagner

Tore: 0:1 David Herbst (11.), 1:1 Christian Jakobs (15.), 2:1 Benjamin Sacher (50.), 3:1 Laurin Matthies (77.), 4:1 Fabian Lehmann (90.+1), 5:1 Benjamin Sacher (90.+5); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Rainer Wielinski, Arian Noel Schütze; Zuschauer: 74