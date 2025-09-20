Für den Gastgeber SV Höhnstedt endete das Spiel gegen die Turbine Halle II am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Salzatal/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem SV Höhnstedt und der Turbine Halle II mit einem Remis.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Axel Everding das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

1:1 Ausgleich im Spiel SV Höhnstedt gegen Turbine Halle II – 61. Minute

16 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Danny Schulz (Höhnstedt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Höhnstedt erlangen (61.). Die Gegner vom SV Höhnstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Salzataler sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – Turbine Halle II

SV Höhnstedt: Kalcher – Rickert, Schulz, Kropp, V. Matz, Aschenbach (76. Ruckhardt), Schauer, Dressel, Balashov, Göring, L. Matz (60. Müller)

Turbine Halle II: Umlauft – Krziwanie (13. Makosch), Heldt, Kochmann (68. Günther), Braunschweig, Everding (76. Fallouti), Nultsch, Brülls (61. Titonis), Anders, Hayatou (88. Dannemann), Zahn

Tore: 0:1 Axel Everding (49.), 1:1 Danny Schulz (61.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Robin Zenthöfer, Philip Bösenberg; Zuschauer: 127