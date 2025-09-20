Der Eilslebener SV unter Leitung von Coach Fabian Dilge feierte einen überlegenen Erfolg über den SSV Samswegen 1884 mit einem 5:1 (1:1) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Eilsleben/MTU. Im Spiel zwischen Eilsleben und Samswegen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 5:1 (1:1)-Erfolg für das Team aus Eilsleben.

David Herbst (SSV Samswegen 1884) netzte elf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Christian Jakobs den Ball ins Netz (15.).

Minute 15 Eilslebener SV gleichauf mit SSV Samswegen 1884 – 1:1

Spielstand 1:1. Das Eilslebener Team legte nochmal nach und errang einen Vorsprung. Benjamin Sacher versenkte den Ball in Spielminute 50, gefolgt von Laurin Matthies (77.). Zu all dem Jammer lenkte der Börder den Ball in der 91. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Samswegen 1884 kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Das Spiel endete bitter für die Börder. In der ersten Nachspielminute lenkte Fabian Lehmann den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SSV Samswegen 1884

Eilslebener SV: Bergeest – Weber (46. Köhler), Derda (69. Wittek), Willms (63. Matthies), Pruhs (46. Sengewald), Sacher, Reber, Duckstein (81. Gerhardt), Haus, Falk, Jakobs

SSV Samswegen 1884: Sonnabend – Ermisch, Gamroth, Resch (85. Moustafa), Wagner, Kober, Bartsch, Herbst (70. Engler), Nagel (36. Mazlomi), Ismail (85. Jahns), Lehmann

Tore: 0:1 David Herbst (11.), 1:1 Christian Jakobs (15.), 2:1 Benjamin Sacher (50.), 3:1 Laurin Matthies (77.), 4:1 Fabian Lehmann (90.+1), 5:1 Benjamin Sacher (90.+5); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Rainer Wielinski, Arian Noel Schütze; Zuschauer: 74