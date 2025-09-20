Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem BSV 79 Magdeburg ein 5:4 (2:2)-Heimsieg über den Osterweddinger SV.

Philipp Glage (BSV 79 Magdeburg) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tom Robin Koch den Ball ins Netz (18.).

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Magdeburger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Philipp Glage schoss und traf in der 20. Minute ein weiteres Mal. Es wollte den Magdeburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Mathias Loof versenkte den Ball in Spielminute 38. Unentschieden. Die Magdeburger revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Torben Hartwig schoss und traf in der 46. Minute. Die Osterweddinger nahmen aber nochmal Anlauf. Mit einem Doppelpack von Koch zog der Osterweddinger SV an den Gegnern vorbei. Es wollte den Osterweddingern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Hartwig versenkte den Ball in Spielminute 87 zum zweiten Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Alain Zidane Nsangou den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Magdeburg sicherte (89.). Die Magdeburger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Osterweddinger SV

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Yakhyaev (71. Hennig), Kasper, Nsangou, Hartwig, Gröschner, Bansemer, Kokert (71. Nsien), Klinzmann (90. Youdom Takaw), Ellrich (76. Heyse), Glage

Osterweddinger SV: Kiese – Iser, Falkenberg, Müller (79. Gebhardt), Schulze, Embach (63. Magel), Loof (55. Reuter), Nölle, Koch, Nakoinz, Barkowski

Tore: 1:0 Philipp Glage (12.), 1:1 Tom Robin Koch (18.), 2:1 Philipp Glage (20.), 2:2 Mathias Loof (38.), 3:2 Torben Hartwig (46.), 3:3 Tom Robin Koch (57.), 3:4 Tom Robin Koch (75.), 4:4 Torben Hartwig (87.), 5:4 Alain Zidane Nsangou (89.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Julia Kopecki; Zuschauer: 43