Der SV Romonta 90 Stedten erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 40 Zuschauern einen klaren 5:3 (2:1)-Sieg gegen den FC Eintracht Köthen.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Am Samstag haben sich der SV Romonta 90 Stedten und der FC Eintracht Köthen ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (2:1).

In Minute 15 schoss Janes Marschall das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Doch die Mansfelder gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 41 wurde das Gegentor durch Maximilian Thomas erzielt.

Spielstand 1:1. Das Mansfelder Team legte nochmal nach und erlangte die Führung. Nils Grünhage versenkte den Ball in der 44. Minute per Strafstoß. Die Köther nahmen aber nochmal Anlauf. Oleksandr Ishchenko versenkte den Ball in Spielminute 53 ein weiteres Mal, gefolgt von Marschall (69.). Die Mansfelder blieben ihnen auf den Fersen. Franz Schrötter traf in Minute 76 zum zweiten Mal, gefolgt von Grünhage (85.). Spielstand 4:3 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Am Ende der Partie sollte es dem SV Romonta 90 Stedten noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Grünhage den Ball erneut aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 verfestigte (90.+3). Damit war der Erfolg der Mansfelder entschieden. Die Mansfelder haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – FC Eintracht Köthen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Merker (72. Pfautsch), Grünhage, Prenz, Nachtwein, Lindau, Siedler (82. Berger), Bielig, Kaschperk (25. Thomas), Höher, Schrötter

FC Eintracht Köthen: Friese – Paquo, Finze, Ishchenko, Dzwonik, Abou, Marschall, Räber Cruz (77. Fritsch), Becker, Passou Bitalounani (46. Krause), Winter (83. Richter)

Tore: 0:1 Janes Marschall (15.), 1:1 Maximilian Thomas (41.), 2:1 Nils Grünhage (44.), 2:2 Oleksandr Ishchenko (53.), 2:3 Janes Marschall (69.), 3:3 Franz Schrötter (76.), 4:3 Nils Grünhage (85.), 5:3 Nils Grünhage (90.+3); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Robert Blöhm, Leonard Korn; Zuschauer: 40