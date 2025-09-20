Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Höhnstedt und Turbine Halle II am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Salzatal/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Höhnstedt und Turbine Halle II ist gleichauf geendet.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst angepfiffen, als Axel Everding für Halle traf und vier Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (49.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

1:1 für SV Höhnstedt und Turbine Halle II – Minute 61

16 Minuten nach der Pause konnte Danny Schulz (Höhnstedt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Höhnstedt erzielen (61.). Die Gegner vom SV Höhnstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Salzataler sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – Turbine Halle II

SV Höhnstedt: Kalcher – V. Matz, Schulz, Balashov, L. Matz (60. Müller), Aschenbach (76. Ruckhardt), Rickert, Dressel, Kropp, Schauer, Göring

Turbine Halle II: Umlauft – Hayatou (88. Dannemann), Krziwanie (13. Makosch), Kochmann (68. Günther), Anders, Nultsch, Braunschweig, Brülls (61. Titonis), Everding (76. Fallouti), Heldt, Zahn

Tore: 0:1 Axel Everding (49.), 1:1 Danny Schulz (61.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Robin Zenthöfer, Philip Bösenberg; Zuschauer: 127