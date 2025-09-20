Fußball-Landesklasse 2: Mit einem beeindruckenden 4:0 (2:0) ging der TSV Niederndodeleben von Coach Felix Narr aus dem Spiel mit dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens vom Platz.

Hohe Börde/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 65 Besuchern auf dem Sportplatz Niederndodeleben geboten. Die Niederndodelebener waren den Gästen aus Kleinmühlingen/Zens mit 4:0 (2:0) deutlich überlegen.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Dean Joel Dreiling für Niederndodeleben traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Niederndodelebener legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Lukas Mai der Torschütze (12.).

TSV Niederndodeleben in Minute 12 2:0 in Führung

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens musste einmal Gelb hinnehmen. Der TSV Niederndodeleben hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Felix Narr. Der Siegeszug der Niederndodelebener brach nicht ab. Minute 51: Niederndodeleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Alexander Felgentreff ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

33 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Silvio Gottschalk (Niederndodeleben) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 4:0 verließen die Niederndodelebener den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

TSV Niederndodeleben: Willner – Frank, Ahlemann, Biermanski (64. K. Husnik), Dreiling, Mai, Nötzold, Lüddeckens (46. Gottschalk), Schott (76. Schädel), Felgentreff (64. Bergmann), Jebsen (68. Ferl)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Braunert (46. Brösel), Kietzmann, Ninschkewitz (87. Junge), Hertel, Stüber, Boese, Ostwald (57. Kemp), Baartz, Hamel (79. Zahn), Zöbisch

Tore: 1:0 Dean Joel Dreiling (5.), 2:0 Lukas Mai (12.), 3:0 Alexander Felgentreff (51.), 4:0 Silvio Gottschalk (78.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Wolf Tilmann Hesselbach, Tero Wilhelm; Zuschauer: 65