Eilsleben/MTU. In einer schlagartigen Kehrtwende hat der Eilslebener SV nach einem klaren Rückstand den SSV Samswegen 1884 mit einem 5:1 (1:1) bezwungen.

David Herbst (SSV Samswegen 1884) netzte elf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Christian Jakobs den Ball ins Netz (15.).

Es stand Unentschieden. Der Eilslebener SV konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Benjamin Sacher schoss und traf in Minute 50, gefolgt von Laurin Matthies (77.). Zu all dem Jammer lenkte der Börder den Ball in der 91. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Samswegen 1884 steckte einmal Gelb ein. Spielstand 4:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Das Spiel endete bitter für die Börder. In der ersten Nachspielminute lenkte Fabian Lehmann den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SSV Samswegen 1884

Eilslebener SV: Bergeest – Willms (63. Matthies), Falk, Pruhs (46. Sengewald), Derda (69. Wittek), Haus, Sacher, Reber, Weber (46. Köhler), Jakobs, Duckstein (81. Gerhardt)

SSV Samswegen 1884: Sonnabend – Nagel (36. Mazlomi), Kober, Lehmann, Resch (85. Moustafa), Bartsch, Gamroth, Wagner, Herbst (70. Engler), Ermisch, Ismail (85. Jahns)

Tore: 0:1 David Herbst (11.), 1:1 Christian Jakobs (15.), 2:1 Benjamin Sacher (50.), 3:1 Laurin Matthies (77.), 4:1 Fabian Lehmann (90.+1), 5:1 Benjamin Sacher (90.+5); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Rainer Wielinski, Arian Noel Schütze; Zuschauer: 74