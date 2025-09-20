Für den SSV 90 Landsberg endete der 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den MSV Eisleben mit 2:3 (0:2).

Jannik Twardy (MSV Eisleben) netzte 22 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Bereits kurze Zeit später leisteten die Hausherren sich einen Rückschlag. Unfreiwillig beförderte Robert Voß den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung (30.).

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Matthy Wichmann/Landsberg (57.), gefolgt von Maik Stryjakowski (SSV 90 Landsberg) in Minute 63. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der MSV Eisleben musste einmal Gelb hinnehmen.

Unmittelbar darauf gelang es Twardy, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit der Eisleber Mannschaft den Sieg zu bescheren (66.). In Spielminute 89 handelte sich der SSV 90 Landsberg noch eine Gelbe Karte ein. Der SSV 90 Landsberg rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – MSV Eisleben

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Madalschek, Darmochwal, Scheller, Stryjakowski, Voß (77. Schlesier), Diallo (80. Arndt), Köhler (86. Stephan), Wichmann, Knaut, Hampel (80. Reuschel)

MSV Eisleben: Agapi – Zeugner (69. Roos), Teske (77. Olkhovskyi), Dimespyra, Shtyrbu (61. Weise), Müller, Beese (57. Damm), Eckstein, Bobeliuk (66. Seidemann), Aßmann, Twardy

Tore: 0:1 Jannik Twardy (22.), 0:2 Robert Voß (30.), 1:2 Matthy Wichmann (57.), 2:2 Maik Stryjakowski (63.), 2:3 Jannik Twardy (66.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Mario Jeske, Lennox Jäger; Zuschauer: 37