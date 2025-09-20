Der Roter Stern Sudenburg sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 4:3 (0:3)-Heimsieg gegen den SV 1889 Altenweddingen.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Roter Stern Sudenburg und der SV 1889 Altenweddingen geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (0:3). Stern – Altenweddingen: Nachdem der Roter Stern Sudenburg an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 4:3 (0:3).

Es waren schon 31 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Florian Dethlefsen für Altenweddingen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Sülzetaler legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Jannes Krüger der Torschütze (32.).

Roter Stern Sudenburg liegt 0:2 zurück – Minute 32

Dann verbuchten die Sülzetaler einen weiteren Erfolg. Florian Dethlefsen schoss und traf in der 39. Spielminute noch einmal. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sülzetaler den Ball in der 61. Minute unglücklich ins eigene Tor. Die Berliner rückten schrittweise vor. David Abraham versenkte den Ball in der 64. Minute, gefolgt von Gino-Fabien Gläser (82.). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

In der Nachspielzeit nutzte der Roter Stern Sudenburg noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Spielminute konnte Marvin Pfitzner (Stern) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Berliner Mannschaft erzielen (90.+4). In Spielminute 96 handelte sich der SV 1889 Altenweddingen noch eine Gelbe Karte ein. Die Berliner haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV 1889 Altenweddingen

Roter Stern Sudenburg: Barth – Hennings, Riedel, Graupner, Schimmelpfennig (65. Pfitzner), Spilgies (46. Unger), Pakebusch, Abraham (90. Moushfiq), Gläser (90. Böttcher), Felgenhauer, Telge (46. Wildenhof)

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Dethlefsen, Tschepe, Harnau (60. Thielecke), Schwarz, Deike (22. Selent), Winkelmann, Rein (53. Mootz), Hanft (77. Thielecke), Sedlak (60. Wendland), Krüger

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (31.), 0:2 Jannes Krüger (32.), 0:3 Florian Dethlefsen (39.), 1:3 Philipp Selent (61.), 2:3 David Abraham (64.), 3:3 Gino-Fabien Gläser (82.), 4:3 Marvin Pfitzner (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Normann Schulz, Tobias Wiebach; Zuschauer: 104