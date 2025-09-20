Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem Roter Stern Sudenburg ein 4:3 (0:3)-Triumph über den SV 1889 Altenweddingen.

Magdeburg/MTU. Nach haben sich der Roter Stern Sudenburg und der SV 1889 Altenweddingen am Samstag 4:3 (0:3) getrennt. In einer überraschenden Kehrtwende hat der Roter Stern Sudenburg nach einem deutlichen Rückstand den SV 1889 Altenweddingen mit einem 4:3 (0:3) bezwungen.

Florian Dethlefsen (SV 1889 Altenweddingen) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Jannes Krüger (32.) erzielt wurde.

32. Minute: Roter Stern Sudenburg liegt 0:2 zurück

Dann konnte Altenweddingen einen zusätzlichen Erfolg erzielen. Florian Dethlefsen schoss und traf in Minute 39 noch einmal. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sülzetaler den Ball in der 61. Minute unglücklich ins eigene Tor. Stück für Stück zogen die Berliner nach. David Abraham schoss und traf in Spielminute 64, gefolgt von Gino-Fabien Gläser (82.). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Am Ende der Partie sollte es dem Roter Stern Sudenburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Marvin Pfitzner den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Stern sicherte (90.+4). In Spielminute 96 handelte sich der SV 1889 Altenweddingen noch eine Gelbe Karte ein. Der Roter Stern Sudenburg hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV 1889 Altenweddingen

Roter Stern Sudenburg: Barth – Spilgies (46. Unger), Gläser (90. Böttcher), Schimmelpfennig (65. Pfitzner), Felgenhauer, Abraham (90. Moushfiq), Hennings, Pakebusch, Riedel, Graupner, Telge (46. Wildenhof)

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Harnau (60. Thielecke), Sedlak (60. Wendland), Schwarz, Winkelmann, Tschepe, Dethlefsen, Hanft (77. Thielecke), Rein (53. Mootz), Krüger, Deike (22. Selent)

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (31.), 0:2 Jannes Krüger (32.), 0:3 Florian Dethlefsen (39.), 1:3 Philipp Selent (61.), 2:3 David Abraham (64.), 3:3 Gino-Fabien Gläser (82.), 4:3 Marvin Pfitzner (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Normann Schulz, Tobias Wiebach; Zuschauer: 104