Für den Gastgeber SV Höhnstedt endete das Spiel gegen die Turbine Halle II am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Salzatal/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem SV Höhnstedt und der Turbine Halle II mit einem Unentschieden.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Axel Everding das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

SV Höhnstedt Kopf an Kopf mit Turbine Halle II – 1:1 in Minute 61

Das rettende Tor für den SV Höhnstedt fiel 16 Minuten nach der Pause, als Danny Schulz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Salzataler Team erzielte (61.). Die Gegner vom SV Höhnstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Höhnstedt rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – Turbine Halle II

SV Höhnstedt: Kalcher – L. Matz (60. Müller), Balashov, Dressel, V. Matz, Schauer, Göring, Rickert, Kropp, Aschenbach (76. Ruckhardt), Schulz

Turbine Halle II: Umlauft – Hayatou (88. Dannemann), Kochmann (68. Günther), Everding (76. Fallouti), Krziwanie (13. Makosch), Heldt, Braunschweig, Anders, Nultsch, Zahn, Brülls (61. Titonis)

Tore: 0:1 Axel Everding (49.), 1:1 Danny Schulz (61.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Robin Zenthöfer, Philip Bösenberg; Zuschauer: 127