Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 erzielten Felix Narr und sein Team TSV Niederndodeleben gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Hohe Börde/MTU. Die 65 Besucher auf dem Sportplatz Niederndodeleben haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Niederndodelebener schlugen die Gäste aus Kleinmühlingen/Zens mit 4:0 (2:0) deutlich.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Dean Joel Dreiling für Niederndodeleben traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Lukas Mai den Ball ins Netz (12.).

TSV Niederndodeleben führt in Minute 12 mit 2:0

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens musste einmal Gelb hinnehmen. Der TSV Niederndodeleben hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Felix Narr. Der Siegeszug der Niederndodelebener brach nicht ab. Minute 51: Niederndodeleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Alexander Felgentreff ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 78 fiel das letzte Tor der Partie. 33 Minuten nach Anpfiff gelang es Silvio Gottschalk, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu erweitern (78.).

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

TSV Niederndodeleben: Willner – Dreiling, Jebsen (68. Ferl), Felgentreff (64. Bergmann), Mai, Lüddeckens (46. Gottschalk), Frank, Nötzold, Schott (76. Schädel), Biermanski (64. K. Husnik), Ahlemann

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Zöbisch, Ninschkewitz (87. Junge), Stüber, Braunert (46. Brösel), Hamel (79. Zahn), Ostwald (57. Kemp), Baartz, Hertel, Kietzmann, Boese

Tore: 1:0 Dean Joel Dreiling (5.), 2:0 Lukas Mai (12.), 3:0 Alexander Felgentreff (51.), 4:0 Silvio Gottschalk (78.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Wolf Tilmann Hesselbach, Tero Wilhelm; Zuschauer: 65