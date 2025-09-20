Der SV Romonta 90 Stedten erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 40 Fußballfans einen klaren 5:3 (2:1)-Sieg gegen den FC Eintracht Köthen.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Der SV Romonta 90 Stedten und der FC Eintracht Köthen haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 5:3 (2:1).

Janes Marschall traf für den FC Eintracht Köthen in Spielminute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Aber die Mansfelder gaben sich nicht so leicht geschlagen: Vier Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Maximilian Thomas erzielt.

Minute 41 SV Romonta 90 Stedten gleichauf mit FC Eintracht Köthen – 1:1

Es stand Unentschieden. Der SV Romonta 90 Stedten konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Nils Grünhage schoss und traf in der 44. Minute per Strafstoß. Die Köther blieben ihnen auf den Fersen. Oleksandr Ishchenko traf in Minute 53 noch einmal, gefolgt von Marschall (69.). Es wollte den Köthenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Franz Schrötter traf in Spielminute 76 ein weiteres Mal, gefolgt von Grünhage (85.). Spielstand 4:3 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

In der Nachspielzeit nutzte der SV Romonta 90 Stedten noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Grünhage (Stedten) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+3). Mit 5:3 gingen die Mansfelder als Sieger vom Platz. Der SV Romonta 90 Stedten hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – FC Eintracht Köthen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Höher, Prenz, Bielig, Kaschperk (25. Thomas), Merker (72. Pfautsch), Nachtwein, Grünhage, Schrötter, Lindau, Siedler (82. Berger)

FC Eintracht Köthen: Friese – Räber Cruz (77. Fritsch), Ishchenko, Abou, Dzwonik, Passou Bitalounani (46. Krause), Marschall, Becker, Winter (83. Richter), Finze, Paquo

Tore: 0:1 Janes Marschall (15.), 1:1 Maximilian Thomas (41.), 2:1 Nils Grünhage (44.), 2:2 Oleksandr Ishchenko (53.), 2:3 Janes Marschall (69.), 3:3 Franz Schrötter (76.), 4:3 Nils Grünhage (85.), 5:3 Nils Grünhage (90.+3); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Robert Blöhm, Leonard Korn; Zuschauer: 40