Die Turbine Halle II erzielte am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 58 Zuschauern einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II.

Halle/MTU. Die 58 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Dölau mit 2:0 (2:0) souverän.

Nach nur 23 Minuten schoss Diego Canabate Kasparek das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Turbine Halle II führt mit 2:0 – Minute 24

Nur eine Spielminute darauf konnte Waldemar Ermolaev (Halle) den Ball über die Linie bringen (24.). Mit 2:0 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die Turbine Halle II wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Hallenser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Blau-Weiß Dölau II

Turbine Halle II: Umlauft – Otremba, Kasparek (80. Krziwanie), Ermolaev, Kuske, Braunschweig (85. Zahn), Heldt (65. Titonis), Kochmann (70. Thermann), Everding (75. Kallen), Schulze, Leinhoß

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Troitzsch, Aschenbach (46. Pfeifer), Öder (80. Moradi), Grimm, Wittmann, Ranft, Dinter, Richter (57. Burmeister), Kleinert

Tore: 1:0 Diego Canabate Kasparek (23.), 2:0 Waldemar Ermolaev (24.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Vincent Maximilian Gottschalk, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 58