Dem SV Romonta 90 Stedten gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den FC Eintracht Köthen mit 5:3 (2:1) zu besiegen. 40 Zuschauer waren live dabei.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der SV Romonta 90 Stedten und der FC Eintracht Köthen am Samstag 5:3 (2:1) getrennt.

Janes Marschall (FC Eintracht Köthen) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Köther konterten in der 41. Spielminute. Diesmal war Maximilian Thomas der Torschütze.

1:1 für SV Romonta 90 Stedten und FC Eintracht Köthen – Minute 41

Spielstand 1:1. Das Mansfelder Team legte weiter vor und erkämpfte sich die Führung. Nils Grünhage versenkte den Ball in der 44. Spielminute per Strafstoß. Die Köther blieben ihnen auf den Fersen. Oleksandr Ishchenko traf in der 53. Minute zum zweiten Mal, gefolgt von Marschall (69.). Die Mansfelder nahmen aber nochmal Anlauf. Franz Schrötter versenkte den Ball in Spielminute 76 noch einmal, gefolgt von Grünhage (85.). Spielstand 4:3 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

In der Nachspielzeit nutzte der SV Romonta 90 Stedten noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Grünhage (Stedten) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+3). Mit 5:3 verließen die Mansfelder den Platz als Sieger. Der SV Romonta 90 Stedten sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – FC Eintracht Köthen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Höher, Nachtwein, Merker (72. Pfautsch), Siedler (82. Berger), Bielig, Lindau, Schrötter, Kaschperk (25. Thomas), Grünhage, Prenz

FC Eintracht Köthen: Friese – Räber Cruz (77. Fritsch), Dzwonik, Paquo, Ishchenko, Winter (83. Richter), Marschall, Passou Bitalounani (46. Krause), Becker, Abou, Finze

Tore: 0:1 Janes Marschall (15.), 1:1 Maximilian Thomas (41.), 2:1 Nils Grünhage (44.), 2:2 Oleksandr Ishchenko (53.), 2:3 Janes Marschall (69.), 3:3 Franz Schrötter (76.), 4:3 Nils Grünhage (85.), 5:3 Nils Grünhage (90.+3); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Robert Blöhm, Leonard Korn; Zuschauer: 40