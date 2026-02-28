Der SSV 90 Landsberg errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 68 Zuschauern einen klaren 4:2 (3:2)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten.

Landsberg/MTU. Am Samstag haben sich der SSV 90 Landsberg und der SV Romonta 90 Stedten ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (3:2).

Schon kurz nach Spielstart schoss Robert Voß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Philipp Böttger (10.) erzielt wurde.

Minute 10 SSV 90 Landsberg und SV Romonta 90 Stedten im Gleichstand – 1:1

Tor Nummer drei schoss Marcell Siedler für Stedten (12.). Die Partie blieb spannend. Matthias Hampel (Landsberg) und Yasin Diallo (Landsberg) trafen in Minute 29 und 39. Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Christopher Kleeblatt kam rein für Benjamin Rappe und Maximilian George für Maik Stryjakowski. Auf der Gastseite sprangen Florian Nachtwein für Tim Kaschperk und Maximilian Thomas für Jannis Berger ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 63. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SSV 90 Landsberg steckte einmal Gelb ein. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Eric Willer.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Christopher Kleeblatt den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:2 festigte (87.). Damit war der Sieg der Landsberger gesichert. Der SSV 90 Landsberg hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – SV Romonta 90 Stedten

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Hampel, Scheller (88. Stephan), Rappe (67. Kleeblatt), Voß, Berbig (31. Dammering), Köhler, Madalschek, Diallo (85. Thiel), Stryjakowski (67. George), Darmochwal

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Berger (72. Thomas), Schrötter, Jüttner, Lindau, Bielig, Böttger, Prenz, Siedler, Kaschperk (63. Nachtwein), Merker

Tore: 1:0 Robert Voß (6.), 1:1 Philipp Böttger (10.), 1:2 Marcell Siedler (12.), 2:2 Matthias Hampel (29.), 3:2 Yasin Diallo (39.), 4:2 Christopher Kleeblatt (87.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Ronny Plenz, Elyas-Michell Patrick Lingnau; Zuschauer: 68