Fußball-Verbandsliga: Der Heimbonus half dem SV Blau-Weiß Zorbau am Samstag nicht, als er sich vor 480 Zuschauern mit 0:2 (0:0) gegen den SSC Weißenfels geschlagen geben musste.

Zorbau/MTU. Das Match zwischen Zorbau und Weißenfels ist mit einer klaren 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Gäste (30.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Felix Schneider (SSC Weißenfels) netzte dann spät in Spielminute 67 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Minute 80: SV Blau-Weiß Zorbau liegt 0:2 zurück

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der SV Blau-Weiß Zorbau musste einmal Gelb hinnehmen.

Das finale Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Andrii Zozulia den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (80.). Damit war der Triumph der Weißenfelser gesichert. In Spielminute 81 handelte sich der SSC Weißenfels noch eine Gelbe Karte ein. Die Zorbauer sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SSC Weißenfels

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Seidel (70. Beer), B. Strauchmann, Erdmann, L. E. Hein (83. Bisultanov), Engl (86. Jose Malu), Neuhaus, Omerovic (70. Maier), Bondarenko, Campbell, De Pinho Gomes (67. Sothen)

SSC Weißenfels: Magul – Zerbe, Kopp (63. Koch), Zozulia (84. Beyer), Schumann, Dierichen, Raßmann (73. Hafkesbrink), Necke, Puphal, Koch (80. Luib), Purrucker (16. Schneider)

Tore: 0:1 Felix Schneider (67.), 0:2 Andrii Zozulia (80.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Andreas Pak, Maximilian Soppa; Zuschauer: 480