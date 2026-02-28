Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Samstag war der FC Grimma gegenüber der VfB Germania Halberstadt machtlos und wurde 0:3 (0:1) besiegt.

0:3 – FC Grimma verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen VfB Germania Halberstadt

Grimma/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Marcus Dörfer. Der Trainer von Grimma musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Halberstadt beobachten.

Edhem Hujdurovic (VfB Germania Halberstadt) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 42, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Daniel Heinrich den Ball ins Netz (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

In der 70. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der FC Grimma steckte einmal Gelb ein.

In Minute 73 fiel der finale Treffer der Partie. 28 Minuten nach Anpfiff gelang es Paul Grzega, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:3 zu erweitern (73.). In Spielminute 78 handelte sich der FC Grimma noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Germania Halberstadt

FC Grimma: Cap – Spreitzer, Kind, Vogel, Janz, Werner, Pistol, Katzenberger, Mattheus, Tröger, Rieger (75. Schulze)

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Grzega (84. Arnold), Zeidler, Heinrich, Stobbe, Hackethal, Rust, Klaschka (46. Kuffner Sandri), Kohn, Hujdurovic, Boateng (70. Huber)

Tore: 0:1 Edhem Hujdurovic (42.), 0:2 Daniel Heinrich (52.), 0:3 Paul Grzega (73.); Schiedsrichter: Leon Maximilian Metz (Erfurt); Assistenten: Paul Baudis, Paul Bräuer; Zuschauer: 91