Der SSV 90 Landsberg erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 61 Zuschauern einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den BSV Halle-Ammendorf II.

Landsberg/MTU. Die 61 Besucher des Sportforums haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Landsberger schlugen das Team aus Halle-Ammendorf mit 3:0 (2:0) souverän.

In Minute 11 schoss Maik Stryjakowski das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Landsberger legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Benjamin Rappe der Torschütze (23.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg musste einmal Gelb hinnehmen.

Der letzte Treffer fiel kurz nach der Halbzeitpause. Acht Minuten nach Anpfiff gelang es Clemens Darmochwal, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (53.). In Spielminute 88 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf II noch eine Gelbe Karte ein. Der SSV 90 Landsberg sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – BSV Halle-Ammendorf II

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Köhler (85. Knorr), Kleeblatt, Reuschel, Hampel, Rappe (73. Schlesier), Stryjakowski (77. Voß), Scheller (85. Stephan), Knaut, Diallo (73. Thiel), Darmochwal

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Ihezuru (28. Gonzalez Sospedra), Kanditt, Kominek, Unger (77. Eckl), Gehrke-Walther, Kirchbach, Saul (73. Hanke), Schmidt, Thurm (73. Beyer), Cramer (77. Walter)

Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (11.), 2:0 Benjamin Rappe (23.), 3:0 Clemens Darmochwal (53.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Tobias Ratey, Karsten Bukvic; Zuschauer: 61