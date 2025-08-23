Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich die SG Reußen vor 26 Fußballfans über einen soliden 5:2 (2:0)-Sieg gegen die Turbine Halle II freuen.

Nick Broda (SG Reußen) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Dennis Schulz den Ball ins Netz.

SG Reußen baut Vorsprung auf 2:0 aus – 40. Minute

Die Landsberger schafften es, nochmal zu erhöhen. Nick Broda schoss und traf in Spielminute 56, gefolgt von Luca Finn John (63.). Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Landsberger den Ball in der 69. Minute unglücklich ins eigene Tor. Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den Landsbergern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Luca Finn John traf in Spielminute 74 zum zweiten Mal. Spielstand 5:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Lorenz Paul Heldt, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (88.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Landsberger sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – Turbine Halle II

SG Reußen: Harre – Broda (61. John), Schulz (72. Hurt), Besser, Flaschina, Benze, Herrmann, Gewinner, Schicha, Grobstich, Märtens

Turbine Halle II: Umlauft – Otremba, Braunschweig, Everding, Kuske, Titonis (65. Büchner), Heldt, Kasparek, Schulze, Leinhoß (72. Zahn), Kallen (65. Thermann)

Tore: 1:0 Nick Broda (1.), 2:0 Dennis Schulz (40.), 3:0 Nick Broda (56.), 4:0 Luca Finn John (63.), 4:1 Eric Grobstich (69.), 5:1 Luca Finn John (74.), 5:2 Lorenz Paul Heldt (88.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Andreas Kurth, Holger Bornschein; Zuschauer: 26